Напомним, что ранее в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что Путин якобы привился от коронавируса ещё 5 января. Журналисты решили уточнить эту информацию у Пескова. Пресс-секретарь ответил, что эта информация не соответствует действительности.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Напомним, что ранее Путин не раз заявлял, что обязательно привьётся от коронавируса и сообщит об этом общественности.