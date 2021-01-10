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Москва

Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования 

ТАСС и ещё 37 1 час назад
Путин провел совещание по Карабаху
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

"В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе", — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Кроме того, на совещании также обсуждался вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.
Как сообщила ранее в воскресенье пресс-служба Кремля, трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе главы российского государства. Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить шаги по решению проблем региона.
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.
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Комментарии 4
Политика , Сергей Шойгу , Ильхам Алиев , Сергей Нарышкин , Никол Пашинян , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , ФСБ , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Азербайджан , Армения , Баку , Москва
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