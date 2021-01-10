Сенатор Пушков назвал три вызова для России в 2021 году

«Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую — закон против цензуры в интернете (в том, что сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований, сомнений нет) плюс развитие собственных интернет-платформ. Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять усилению давления со стороны США», — написал Пушков в своем Telegram.