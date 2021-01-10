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Москва

Пушков назвал три ключевые политические темы 2021 года 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 3 часа назад
Сенатор Пушков назвал три вызова для России в 2021 году
Фото: РИА Новости
Выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, изменения в США и в их внешней политике являются тремя ключевыми политическими темами 2021 года, считает сенатор Алексей Пушков.
При этом, по мнению сенатора, России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами.

«Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую — закон против цензуры в интернете (в том, что сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований, сомнений нет) плюс развитие собственных интернет-платформ. Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять усилению давления со стороны США», — написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению со стороны США.

«Возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам (продление СНВ-3, Иран и пр.) будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений», — добавил он.

Пушков оценил планы Маска колонизировать Марс
В начале года были названы главные страхи россиян в 2021 году. Исследование показало, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья.
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Политика , Алексей Пушков , Администрация США , США
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