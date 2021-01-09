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Москва

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, чего ждать России от США при Байдене 

Свободная пресса 31 минуту назад
Пушков: Россия станет врагом для США при Байдене
Фото: ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал внешнюю политику США после прихода к власти Джо Байдена.
Сенатор считает, что США будут воспринимать Китай как соперника, а Россию как врага.

"США намерены противостоять обоим, но прежде всего — "все более настойчивому Китаю". При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать", — написал Пушков в своем Telegram.

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Он предположил, что Штаты попытаются повлиять на трансатлантическое сообщество и азиатские страны. Особое значение могут приобрести страны Средней Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы. В числе последних, особое значение займут Украина и Белоруссия.
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Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , НАТО , Китай , США
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