Госдума объяснила изменение правил разведения костров на даче 

Госдуме объяснили изменение правил противопожарной безопасности. Это сделано из-за несоблюдения россиянами минимальных требований.

Теперь мангал или жаровня должна находиться минимум за 5 метров от построек. Площадка, где будет находиться мангал или жаровня, должна быть очищена от горючих материалов в радиусе двух метров.

Готовить шашлык можно и в яме, диаметр готовой равен до 1 метра; в глубину яма должна достигать более 30 сантиметров. Такая яма должна находиться от построек на расстоянии не менее 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, от хвойных — не менее 100 метров.