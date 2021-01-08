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Москва

Госдума объяснила изменение правил разведения костров на даче 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Госдума объяснила изменение правил разведения костров на даче
Фото: РИА Новости
В Госдуме объяснили изменение правил противопожарной безопасности. Это сделано из-за несоблюдения россиянами минимальных требований.
Теперь мангал или жаровня должна находиться минимум за 5 метров от построек. Площадка, где будет находиться мангал или жаровня, должна быть очищена от горючих материалов в радиусе двух метров.
Готовить шашлык можно и в яме, диаметр готовой равен до 1 метра; в глубину яма должна достигать более 30 сантиметров. Такая яма должна находиться от построек на расстоянии не менее 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, от хвойных — не менее 100 метров.
Кроме того, по новым требованиям использовать чердаки, подвалы и цокольные этажи как кладовку или для организации детского досуга запрещается. Также нельзя использовать неисправное газовое оборудование: его нужно регулярно проверять, пишет РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что в России в новых квартирах будут устанавливать пожарные извещатели. Об этом рассказало МЧС.
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Политика , Общество , МЧС , Госдума , РИА Новости , ФедералПресс
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