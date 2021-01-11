Два замглавы Минфина могут уйти в отставку

«Поскольку по новым правилам в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо было либо сокращать, либо понижать до замглавы. Ни Леонид Горнин, ни Татьяна Нестеренко на понижение не были готовы», — приводит издание слова собеседника.