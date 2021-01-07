Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме считают, что Британия косвенно признала Крым российским 

Газета.Ru 1 час назад
Великобритания, которая частично ослабила антироссийские санкции с 1 января 2021 года, могла косвенно признать Крымский полуостров частью России. С таким мнением выступил депутат Госдумы Андрей Козенко, передает ТАСС.
С 1 января 2021 года британским судам официально разрешено платить в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов».
По его словам, такое решение королевства продиктовано, с одной стороны, экономическими последствиями пандемии, которые снижают градус внешнеполитического давления. С другой стороны, по мнению депутата, это решение является неким признанием Крыма российским.

«Британия, как и другие страны Европы, одной рукой подписывают санкции, отказываясь признавать Крым российским, а другой рукой согласовывают экономические взаимоотношения с республикой. Такую политику сложно назвать искренней, однако это дает надежду на то, что шаг за шагом здравый смысл и рациональные решения станут повсеместными», — добавил депутат.

Газета.Ru: последние новости
Шойгу сравнил подготовку секретного визита Путина в Сирию с голливудским триллером Шойгу сравнил подготовку секретного визита Путина в Сирию с голливудским триллером Песков: после жесткой критики Путина жить не хочется Песков: после жесткой критики Путина жить не хочется В Госдуме считают, что Британия косвенно признала Крым российским В Госдуме считают, что Британия косвенно признала Крым российским
Комментарии 147
Политика , Видео , Андрей Козенко , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение