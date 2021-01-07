Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США 

«Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений», — цитирует дипломата Интерфакс.

По её словам, американские СМИ стали инструментом политической борьбы, что во многом привело к расколу в обществе.

Захарова пожелала американцам «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».