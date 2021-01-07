В среду на сайте правительства Великобритании появилось сообщение о том, что страна, вышедшая из Евросоюза в феврале 2020 года, ослабила санкции против Крыма. Как отмечается в документе, теперь у британских торговых портов есть разрешение на передачу платежей в ГУП "Крымские морские порты" за портовые услуги. Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах.

"С одной стороны, экономические последствия пандемии в значительной степени снижают градус внешнеполитического давления, уступая место здравому смыслу и необходимости объединения усилий на фоне борьбы с коронавирусом. С другой стороны, это решение, безусловно, является признанием, хоть и косвенным, Крыма как части России", — сказал Козенко ТАСС в четверг.

По его мнению, решение Великобритании еще раз показало, что санкции "являются исключительно политическими манипуляциями, которые не имеют ничего общего с реальностью". Он напомнил, что Евросоюз еще в 2017 году разрешил своим судам оплачивать услуги крымских портов, и теперь "Великобритания продолжила эту линию".