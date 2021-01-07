Шойгу назвал «триллером похлеще голливудского» визит Путина в Сирию

Президент РФ Владимир Путин принял решение о поездке в Сирию в январе 2020 года на основании докладов ряда служб и в первую очередь Генштаба. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанном по телеканалу «Россия 1».
Подготовка визита президента РФ в Сирию началась задолго до поездки, была проведена тотальная оценка возможных угроз.
«Надо было сделать очень и очень многое и при этом не возбудить интерес у всех: а что они тут делают? Чем они тут занимаются?» — сказал глава Минобороны.
Работы были начаты задолго до поездки Путина в Дамаск. Например, некоторые транспортные самолеты начали сопровождать вертолетами, «постепенно приучая к тому, что это будет так», рассказал Шойгу.
В целом организация этого визита президента РФ в Сирию является хорошим учебным пособием для любых спецслужб и триллером «похлеще голливудского», отметил министр.
Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил российский командный пункт, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Он также проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира — Омейядов.