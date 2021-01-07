Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Сирию с триллером 

BFM.RU и ещё 19 2 часа назад
Шойгу назвал «триллером похлеще голливудского» визит Путина в Сирию
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин принял решение о поездке в Сирию в январе 2020 года на основании докладов ряда служб и в первую очередь Генштаба. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанном по телеканалу «Россия 1».
Подготовка визита президента РФ в Сирию началась задолго до поездки, была проведена тотальная оценка возможных угроз.

«Надо было сделать очень и очень многое и при этом не возбудить интерес у всех: а что они тут делают? Чем они тут занимаются?» — сказал глава Минобороны.

Работы были начаты задолго до поездки Путина в Дамаск. Например, некоторые транспортные самолеты начали сопровождать вертолетами, «постепенно приучая к тому, что это будет так», рассказал Шойгу.
В целом организация этого визита президента РФ в Сирию является хорошим учебным пособием для любых спецслужб и триллером «похлеще голливудского», отметил министр.
В Иране ракету "Сармат" посчитали посланием России Байдену
Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил российский командный пункт, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Он также проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира — Омейядов.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
BFM.RU: последние новости
Путин поручил заняться международными сертификатами о прививке от коронавируса Путин поручил заняться международными сертификатами о прививке от коронавируса ВВС узнала о сборе маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp ВВС узнала о сборе маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp В фонд помощи тяжелобольным детям, о создании которого заявил Путин, уже собрано 60 млрд рублей В фонд помощи тяжелобольным детям, о создании которого заявил Путин, уже собрано 60 млрд рублей
Комментарии 402
Политика , Сергей Шойгу , Башар Асад , Владимир Путин , Министерство обороны , Генштаб , РПЦ , Дамаск , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение