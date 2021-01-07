Шойгу назвал «триллером похлеще голливудского» визит Путина в Сирию

Подготовка визита президента РФ в Сирию началась задолго до поездки, была проведена тотальная оценка возможных угроз.

«Надо было сделать очень и очень многое и при этом не возбудить интерес у всех: а что они тут делают? Чем они тут занимаются?» — сказал глава Минобороны.

Работы были начаты задолго до поездки Путина в Дамаск. Например, некоторые транспортные самолеты начали сопровождать вертолетами, «постепенно приучая к тому, что это будет так», рассказал Шойгу.

В целом организация этого визита президента РФ в Сирию является хорошим учебным пособием для любых спецслужб и триллером «похлеще голливудского», отметил министр.