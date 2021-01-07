"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, — успехов, благополучия, исполнения желаний", — говорится в сообщении.