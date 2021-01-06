Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков 

Владимир Бирюков , бывший губернатором Камчатки в 1991-2000 годах, умер 6 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"6 января ушел из жизни Владимир Бирюков. Соболезнования родным и близким Владимира Афанасьевича Бирюкова, всем жителям Камчатки от имени краевого парламента выразил председатель Валерий Раенко", — говорится в сообщении.

"Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал", — приводятся в сообщении слова Раенко.

Бирюков родился в 1933 году в Астрахани. Трудовую деятельность начал в рыбной промышленности, работал на рыбокомбинатах, был руководителем "Камчатрыбпрома". С 1977 по 1978 год являлся вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС , с 1979 года — председателем Камчатского облисполкома. Работал также в других структурах.

С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатки. По его инициативе на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.