Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков
Фото: kamchatinfo.com
Владимир Бирюков, бывший губернатором Камчатки в 1991-2000 годах, умер 6 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"6 января ушел из жизни Владимир Бирюков. Соболезнования родным и близким Владимира Афанасьевича Бирюкова, всем жителям Камчатки от имени краевого парламента выразил председатель Валерий Раенко", — говорится в сообщении.

"Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал", — приводятся в сообщении слова Раенко.
Мишустин отреагировал на смерть Коренева
Бирюков родился в 1933 году в Астрахани. Трудовую деятельность начал в рыбной промышленности, работал на рыбокомбинатах, был руководителем "Камчатрыбпрома". С 1977 по 1978 год являлся вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС, с 1979 года — председателем Камчатского облисполкома. Работал также в других структурах.
С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатки. По его инициативе на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.
Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться
ТАСС: последние новости
Песков заявил, что Путин не станет "стрелять себе в ногу" ради мести Украине Песков заявил, что Путин не станет "стрелять себе в ногу" ради мести Украине Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Коренева Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Коренева Вступил в силу закон, усиливающий гарантии неприкосновенности бывших президентов России Вступил в силу закон, усиливающий гарантии неприкосновенности бывших президентов России
Комментарии
Политика , Владимир Бирюков , КПСС , Астраханская Область , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
00:43
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
Происшествия
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
00:42
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
В мире Наука и техника
Машину эвакуировали вместе с водителем
00:22
Машину эвакуировали вместе с водителем
Происшествия Новости Москвы
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
01:31
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение