Жириновский призвал ужесточить правила содержания питомцев

"Неужели у депутатов Госдумы и депутатов Московской облдумы не просыпается совесть от таких новостей? ЛДПР неоднократно на протяжении последних 20 лет вносила разнообразные варианты законопроекта об ужесточении правил содержания домашних животных. Всё безуспешно. Отказываются принимать, хотя каждый год 300-400 человек по всей стране погибает в результате нападения псов. Да и исполнительная власть могла бы повлиять: издать инструкции или правила содержания собак", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.