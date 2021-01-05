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Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных 

РИА Новости 1 час назад
Жириновский призвал ужесточить правила содержания питомцев
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных после случая в Подмосковье, где собака в питомнике насмерть загрызла ребёнка.
Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 2 января собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в питомнике подмосковной Ивантеевки.

"Неужели у депутатов Госдумы и депутатов Московской облдумы не просыпается совесть от таких новостей? ЛДПР неоднократно на протяжении последних 20 лет вносила разнообразные варианты законопроекта об ужесточении правил содержания домашних животных. Всё безуспешно. Отказываются принимать, хотя каждый год 300-400 человек по всей стране погибает в результате нападения псов. Да и исполнительная власть могла бы повлиять: издать инструкции или правила содержания собак", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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