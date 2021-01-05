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В Крыму заявили, что не намерены воевать с Украиной за воду 

РИА Новости 19 минут назад
В парламенте Крыма опровергли заявление Киева о вторжении России
Фото: РИА Новости
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищной ложью заявление украинской разведки о возможном "вторжение российской армии" в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.

"Киевские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии. Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим. Вопрос с водообеспечением будет решен без Украины и не военным путем", — сказал РИА Новости Гемпель.

Кроме того, по его словам, для крымчан небезопасно получать воду из Украины.

"Очень опасно было бы получать воду от украинских властей, которые в своей ненависти и злобе к крымчанам сродни фашистам. Они просто могут отравить воду", — сказал Гемпель.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников.
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Политика , Юрий Гемпель , РИА Новости
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