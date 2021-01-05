В парламенте Крыма опровергли заявление Киева о вторжении России

"Киевские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии. Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим. Вопрос с водообеспечением будет решен без Украины и не военным путем", — сказал РИА Новости Гемпель.