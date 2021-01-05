«Душат россиян»: Сурайкин объяснил инициативу о кредитной амнистии 

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Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил, зачем выступил с инициативой о списании части долгов россиян. Об этом сообщает телеканал «360».

«Рамблер» писал, что ранее «Коммунисты России» обратились в Госдуму с инициативой провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. В свою очередь первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова отметила, что списание кредитов «посадит» банковскую систему и россиянам просто нужно «дать возможность самим зарабатывать».

По словам Сурайкина, значительная доля жителей России «окутана кредитами, которые их душат».

«Мы предлагаем рассмотреть возможность кредитной амнистии до трех миллионов рублей, чтобы те россияне, которые оказались в сложной экономической ситуации, имели возможность обратиться в государственные органы и получить кредитную амнистию», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что жители страны накопили 1,6 триллиона долгов, а бюджет России составляет 17 триллионов. И «экономически возможно» дать нуждающимся возможность погашать кредиты за счет бюджетных средств.