Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. Он сообщил, что его супруга Татьяна Навка , чтобы быть не бедной, с четырех лет работала, а уехав в США , была вынуждена полоть грядки и мыть туалеты.

«Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», — сказал Песков в программе «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».

При этом он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала.

«Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США, за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У нее красивой жизни в жизни было очень мало», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера в 2019 года заработал более 14,6 млн рублей, его супруга Татьяна Навка — более 235,9 млн рублей.