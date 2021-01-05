Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии» 

«Это трагедия — что произошло в Украине, причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. (…) Но, когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — сказал Песков в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».