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Москва

Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии»
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии». По его словам, то, что произошло на Украине, — это трагедия, причем, для всей Европы.

«Это трагедия — что произошло в Украине, причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. (…) Но, когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — сказал Песков в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «красные линии» — «это те линии, которые идут в нарушение наших интересов».
По его словам, в этой связи продолжается работа «с нашими визави».

«Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости , Берлин , Германия , Киев , Париж , Франция
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