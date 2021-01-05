Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии». По его словам, то, что произошло на Украине, — это трагедия, причем, для всей Европы.
«Это трагедия — что произошло в Украине, причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. (…) Но, когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — сказал Песков в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «красные линии» — «это те линии, которые идут в нарушение наших интересов».
По его словам, в этой связи продолжается работа «с нашими визави».
«Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают.