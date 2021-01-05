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Москва

Песков рассказал о «фактической жизни на работе» Владимира Путина 

News.ru 53 минуты назад
Президент России Владимир Путин фактически живёт на работе. Иногда он делает пятиминутные перерывы, чтобы заняться обычными делами, пожить обычной жизнью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву, в котором рассказал не только о своей жизни, но и о графике национального лидера. По словам Пескова, Путин фактически живёт на работе с пятиминутками для нормальной жизни.

Я бы так не смог. Это мало кто может. Это уже смысл жизни, — рассказал представитель Кремля в интервью, обнародованном на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству и воровству. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он назвал главу российского государства хорошим человеком, который не может совершить приписываемые ему преступления.
По словам Пескова, Путин со временем стал ещё более непримирим к «негативным проявлениям» и к некомпетентности.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Соловьев , Владимир Путин
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