Песков признался в нежелании жить после жесткой критики Путина

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По его словам, глава государства критикует его не часто, но бывают ситуации, которые потом необходимо исправлять.

«Я сталкивался с серьезной критикой президента Жить сразу не хочется», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что критика Путина «бывает жесткой», но при этом «как правило, есть возможность высказать свою точку зрения».