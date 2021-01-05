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Москва

Песков: после жесткой критики Путина жить не хочется 

Газета.Ru 31 минуту назад
Песков признался в нежелании жить после жесткой критики Путина
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что после жесткой критики российского лидера Владимира Путина «жить не хочется». Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано 5 января на его YouTube-канале.
По его словам, глава государства критикует его не часто, но бывают ситуации, которые потом необходимо исправлять.

«Я сталкивался с серьезной критикой президента Жить сразу не хочется», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что критика Путина «бывает жесткой», но при этом «как правило, есть возможность высказать свою точку зрения».

«Не всегда соглашается, но слышит», — сказал Песков, отметив, что любая несущественная ошибка на уровне главы главы государства может стать очень серьезной.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Соловьев , Владимир Путин
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