Утвержден порядок действий при заносе в Россию инфекций

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", — говорится в указе.

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний.

Указ вступает в силу со дня подписания.