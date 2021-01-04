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Путин утвердил порядок действий при заносе в Россию инфекций 

Прайм и ещё 7 34 минуты назад
Утвержден порядок действий при заносе в Россию инфекций
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", — говорится в указе.

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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Политика , Владимир Путин
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