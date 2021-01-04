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Москва

Путин рассказал о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями 

Вечерняя Москва и ещё 4 4 января 2021
Фонд поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями назовут «Круг добра». Об этом во вторник, 5 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социальной защиты населения.
По его словам, проект указа о создании фонда подготовлен. Он напомнил, что этот фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13 до 15–процентной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих более пяти миллионов рублей в год, сообщает ТАСС.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что из организации 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты. Медицинскими изделиями из этого фонда планируется обеспечить порядка пяти тысяч детей на сумму около одного миллиарда рублей. Еще на сумму три миллиарда рублей предполагается обеспечить свыше десяти тысяч детей техническими средствами реабилитации.
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Политика , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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