В России заявили об отсутствии планов по вторжению на Украину

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил на предсказание службы внешней разведки Украины о "вторжении России" ироничным фразеологизмом об отсутствии ожидаемого результата, добавив, что вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве

Ранее в службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Украинские разведчики заявили, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. По мнению представителей разведывательного ведомства, Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.

"Видимо, после политического тюнинга "супер-аналитики Украины 2.0" предрекают, что возможно и потенциально Россия вторгнется на территорию Украины, чтобы добыть воду. Как говорится, замах на рубль — удар на копейку. Потенциально может произойти все, даже присоединение Украины к России, а вот наше вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве", — заявил Бальбек.

По его мнению, доверие к таким аналитическим командам, как украинское военное командование, подорвано ещё с 2014 года.

"Чего они тогда только не обещали: и вторжение российской армии, и применение ядерного оружия по украинским объектам, и насильную русификацию граждан Украины — все это закончилось пустой болтовней", — отметил он.

Бальбек добавил, что даже математически рассчитав, выяснится, что добывать воду на территории крымского полуострова, даже в самых сложных условиях, гораздо дешевле, чем проводить военную операцию против Украины.