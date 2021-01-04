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Москва

Бальбек прокомментировал ожидания разведкой Украины «вторжения России» 

РИА Новости и ещё 2 41 минуту назад
В России заявили об отсутствии планов по вторжению на Украину
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил на предсказание службы внешней разведки Украины о "вторжении России" ироничным фразеологизмом об отсутствии ожидаемого результата, добавив, что вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве.
Ранее в службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Украинские разведчики заявили, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. По мнению представителей разведывательного ведомства, Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
Украина испугалась вторжения РФ в Херсонскую область

"Видимо, после политического тюнинга "супер-аналитики Украины 2.0" предрекают, что возможно и потенциально Россия вторгнется на территорию Украины, чтобы добыть воду. Как говорится, замах на рубль — удар на копейку. Потенциально может произойти все, даже присоединение Украины к России, а вот наше вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве", — заявил Бальбек.

По его мнению, доверие к таким аналитическим командам, как украинское военное командование, подорвано ещё с 2014 года.

"Чего они тогда только не обещали: и вторжение российской армии, и применение ядерного оружия по украинским объектам, и насильную русификацию граждан Украины — все это закончилось пустой болтовней", — отметил он.

Бальбек добавил, что даже математически рассчитав, выяснится, что добывать воду на территории крымского полуострова, даже в самых сложных условиях, гораздо дешевле, чем проводить военную операцию против Украины.

"Если в Киеве не верят, то пусть спросят у своих европейских хозяев — те умеют считать деньги и подтвердят мои слова", — заключил Бальбек.

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Политика , Руслан Бальбек , Госдума , Москва , Республика Крым
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