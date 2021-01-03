В России назвали необоснованными территориальные претензии Эстонии

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответил спикеру эстонского парламента Хенну Пыллуаасу на территориальные претензии. По его словам, Таллину нужно вспомнить не отдельный эпизод истории — Тартуский мир, а многовековую историю нахождения Прибалтики в составе России . В Совфеде заявили, что отторжение территорий от РФ невозможно без нарушения Конституции страны.

Эстонским политикам стоит вспомнить многовековую историю нахождения «чудской земли» в составе Русского царства и Российской Империи. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, комментируя слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, передает РИА «Новости».

«В 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», — подчеркнул он.

Пыллуаас ранее заявил в ходе своего новогоднего обращения, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница» между РСФСР и Эстонией, действует и сейчас. Согласно документу, подписанному в феврале 1920 года, Эстонская республика получала часть Псковской губернии — Печорский район, и правый берег Нарвы . В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР в ходе освобождения их от войск Третьего Рейха.

Пыллуаас считает, что Тартуский мирный договор не был денонсирован и доказывает «признание Россией независимости и неприкосновенности Эстонии».

По словам замглавы Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, слова эстонского спикера — незаконная и необоснованная претензия на территории Российской Федерации. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь подчеркнул, что пересмотр границы между Россией и Эстонией в принципе невозможен, Конституция РФ не допускает отторжения российской территории.

В январе прошлого года Хенн Пыллуаас заявил, что территориальные претензии к России по-прежнему актуальны. Тартуский мирный договор «все еще в реестре действующих международных договоров ООН ».

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивало, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в частности, говорила: «Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории».

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после более чем десяти лет переговоров. Подписав пограничный договор, эстонские депутаты включили в преамбулу договора упоминание Тартуского мира.

После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс пограничного согласования остался незавершенным. В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел Эстонии и РФ подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, но пока что этого не произошло. Москва дает понять, что ратификация договора произойдет, лишь когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русскоязычные школы в бывшей советской республике.

Хенн Пыллуаас, возглавляющий Консервативную народную партию Эстонии, ранее уже требовал пересмотреть статус-кво.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — пояснял эстонский спикер. Он также обвинил Москву в «аннексии 5% эстонской земли».

Кремль с требованием Пыллуааса не согласен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, такие высказывания со стороны эстонских политиков «неприемлемы».