В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии 

В то же время он отметил, что высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса "больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората". Слуцкий напомнил, что председатель "второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года". По мнению депутата, подобные заявления "все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года". Глава комитета добавил, что данный документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран. "Были договоренности о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс", — сказал Слуцкий ТАСС.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы части территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

Изначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Однако Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва увидела в этом намерение предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.

В 2014 году были подписаны новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в парламент Эстонии. Однако затем Пыллуааса заявила об отказе страны от ратификации.