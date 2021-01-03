Ранее Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует и поныне. Поздравление политика опубликовано на сайте парламента. В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент ратифицирует пограничный договор с РФ.

"Спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор. Но именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 году подписанием нового соглашения о госгранице", — сказал Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран. Кроме того, как подчеркнул Слуцкий, были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс.

"Высказывания Пыллуааса, возможно, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората. Но одновременно подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве", — заявил депутат.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.