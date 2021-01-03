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Жириновский рассказал о «последнем шансе» для Трампа 

РИА Новости 1 час назад
Жириновский: Трамп может ввести режим ЧС, чтобы остаться президентом
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на территории страны.

"США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат", — написал политик в Telegram-канале.

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Жириновский предположил, что Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов.

"И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента", — добавил лидер ЛДПР.

Также Жириновский рекомендовал Трампу все-таки сделать прививку: если понадобится — ему даже могут выслать "Спутник V".

"Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница Вам поможет", — подытожил политик.

По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , ЛДПР
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