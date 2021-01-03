Пушков предрек плохое начало Байдену

Скомканная в силу эпидемии инаугурация будет осложнена отсутствием предшественника и благообразной передачей власти, которая всегда была важнейшей частью американского политического театра. Это плохое начало для того выздоровления Америки, к которому призывает Байден, — написал Пушков в Telegram.