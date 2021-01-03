Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пушков предрёк плохое начало Байдену на посту президента США 

News.ru 1 час назад
Пушков предрек плохое начало Байдену
Фото: globallookpress.com
Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Джо Байдену придётся крайне непросто на его посту. Половина Штатов до их пор верит, что у действующего президента Дональда Трампа демократы украли победу.
И большая часть США начала считать выборы нелегитимными ещё до того, как Байдена привели к присяге, напомнил мнение обозревателя Эдварда Льюиса из Financial Times российский сенатор.

Скомканная в силу эпидемии инаугурация будет осложнена отсутствием предшественника и благообразной передачей власти, которая всегда была важнейшей частью американского политического театра. Это плохое начало для того выздоровления Америки, к которому призывает Байден, — написал Пушков в Telegram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «большой протест» сторонников президента Трампа пройдёт в Вашингтоне 6 января. В этот день обе палаты Конгресса США официально утвердят итоги голосования.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
News.ru: последние новости
Жители Украины смотрели клип Моргенштерна вместо обращения Зеленского Жители Украины смотрели клип Моргенштерна вместо обращения Зеленского Украинцы на Новый год предпочли Путина Зеленскому Украинцы на Новый год предпочли Путина Зеленскому Поправки изменят жизнь родителей, дачников и пациентов с 1 января 2021 года Поправки изменят жизнь родителей, дачников и пациентов с 1 января 2021 года
Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Конгресс США , Financial Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение