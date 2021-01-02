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Путин отметил многогранный талант Коренева 

Парламентская газета и ещё 13 2 часа назад
Путин отметил многогранный талант Коренева
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Владимира Коренева, назвав его выдающимся представителем школы драматического искусства. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Коренев, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни из-за коронавируса, передает ТАСС.

«Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что его талантливые работы в кино и театре навсегда останутся в истории российской культуры и в сердцах зрителей.
Артист родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Коренев известен зрителям по ролям в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и другим. Но особенный успех ему принесла главная роль в картине «Человек-амфибия».
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Политика , Владимир Коренев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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