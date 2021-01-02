Начальник ГИБДД Москвы Дроганов уволился по собственному желанию

Юрий Дроганов покинул пост начальника ГИБДД Москвы ещё в ноябре. С этой должности он ушёл по собственному желанию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин сменил главу столичного управления ГИБДД. Президент подписал указ об увольнении с должности полковника полиции Юрия Дроганова. Этим же документом глава государства назначил на пост главы ГИБДД столицы полковника Алексея Диокина.
Юрий Дроганов стал главой столичного управления Госавтоинспекции в ноябре 2019 года. Он сменил на этом посту Виктора Коваленко, который за несколько месяцев до этого подал в отставку.