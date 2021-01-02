Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием

Президент России Владимир Путин поздравил российского хореографа Юрия Григоровича с 94-летием, отметив его вклад в развитие русского балета. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые тёплые поздравления с Днём рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета», — говорится в телеграмме.

По словам главы государства, Григорович и сегодня по-прежнему востребован и участвует в культурной жизни страны. Путин пожелал ему здоровья, бодрости духа, благополучия, а также поздравил с Новым годом.

Юрий Григорович — советский и российский артист балета и хореограф. Народный артист СССР. Был артистом Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В его репертуаре были партии в балетах «Князь Игорь», «Спартак», «Бахчисарайский фонтан» и другие.