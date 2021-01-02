Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Григорович приумножил славу русского балета, заявил Путин 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил российского хореографа Юрия Григоровича с 94-летием, отметив его вклад в развитие русского балета. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые тёплые поздравления с Днём рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета», — говорится в телеграмме.

По словам главы государства, Григорович и сегодня по-прежнему востребован и участвует в культурной жизни страны. Путин пожелал ему здоровья, бодрости духа, благополучия, а также поздравил с Новым годом.
Юрий Григорович — советский и российский артист балета и хореограф. Народный артист СССР. Был артистом Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В его репертуаре были партии в балетах «Князь Игорь», «Спартак», «Бахчисарайский фонтан» и другие.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Парламентская газета: последние новости
У экс-президентов появятся дополнительные гарантии У экс-президентов появятся дополнительные гарантии В ПФР рассказали, кто получит вторую пенсию в декабре В ПФР рассказали, кто получит вторую пенсию в декабре Цеков оценил призыв Зеленского к крымчанам быть с Украиной Цеков оценил призыв Зеленского к крымчанам быть с Украиной
Комментарии
Политика , Юрий Григорович , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
01:06
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение