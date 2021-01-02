Закон о неприкосновенности бывших президентов вступил в силу в РФ 

Закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов начал действовать со 2 января. Документ был подписан действующим главой государства Владимиром Путиным 22 декабря.

По закону бывшие президенты теперь не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, задержаны, подвержены обыску или досмотру. Раньше такие ограничения касались только действующих лидеров, пишет URA.RU.

Лишить этих гарантий эус-президента может только Совет Федерации , если Госдума обвинит бывшего главу государства в госизмене, другом тяжком преступлении. Решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее трети депутатов ГД. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решить вопрос о лишении неприкосновенности обязана Верхняя палата не позднее, чем за три месяца после выдвижения обвинение. В ротивном случае оно будет отклонено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи одобрен профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Верхняя палата рассмотрела документ 16 декабря.