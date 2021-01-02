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Закон о неприкосновенности бывших президентов вступил в силу в РФ 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Закон о неприкосновенности бывших президентов вступил в силу в РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов начал действовать со 2 января. Документ был подписан действующим главой государства Владимиром Путиным 22 декабря.
По закону бывшие президенты теперь не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, задержаны, подвержены обыску или досмотру. Раньше такие ограничения касались только действующих лидеров, пишет URA.RU.
Лишить этих гарантий эус-президента может только Совет Федерации, если Госдума обвинит бывшего главу государства в госизмене, другом тяжком преступлении. Решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее трети депутатов ГД. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
Решить вопрос о лишении неприкосновенности обязана Верхняя палата не позднее, чем за три месяца после выдвижения обвинение. В ротивном случае оно будет отклонено.
Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи одобрен профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Верхняя палата рассмотрела документ 16 декабря.
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Политика , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , РИА Ura.ru
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