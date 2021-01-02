Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей 

Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры , прошло вечером в пятницу в центре Киева . Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины.

"Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксенов назвал шествия на Украине в честь Бандеры нацистским шабашем.

"Бандеровщина — смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности", — отметил глава Крыма.

По его мнению, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам, что "закономерно, потому что идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических "лабораториях" и занесена с Запада".

"Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой© РИА Новости / Валерий Мельников

бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории", — подчеркнул Аксенов.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

* Экстремистская организация, запрещенная в России