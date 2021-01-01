Захарова: США пошли вразнос с идеей своей исключительности

"Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это. Может быть, во что-то сейчас вернется. Но, так или иначе, она настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться, даже закону, международному праву и то не должны", — сказала дипломат.