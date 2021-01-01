Захарова: США пошли вразнос с идеей своей исключительности

Соединенные Штаты на протяжении вот уже нескольких последних лет идут вразнос с идеей своей исключительности. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Изолента live".
"Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это. Может быть, во что-то сейчас вернется. Но, так или иначе, она настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться, даже закону, международному праву и то не должны", — сказала дипломат.
В 2018 году Вашингтон вышел из ЮНЕСКО и из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. В 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В прошлом году — из Договора по открытому небу. В Вашингтоне также объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения.