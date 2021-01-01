В Крыму призвали Украину перейти на московское время 

Украине следует перейти на московское время, чтобы снова стать процветающей страной, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Украиной.
"Лучше Украине перевести часы на московское время. До 1991 года Украина жила по московскому времени и вместе с Россией. Была процветающей республикой. Оторвалась от России, перевела часы на киевское время и стала самой отсталой страной в Европе. Вывод: надо возвращаться к России и жить по московскому времени", — сказал Цеков.