В Крыму призвали Украину перейти на московское время 

"Лучше Украине перевести часы на московское время. До 1991 года Украина жила по московскому времени и вместе с Россией. Была процветающей республикой. Оторвалась от России, перевела часы на киевское время и стала самой отсталой страной в Европе. Вывод: надо возвращаться к России и жить по московскому времени", — сказал Цеков.