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«В Ялте песка нет»: Зеленскому напомнили про особенность пляжей в Крыму 

News.ru 8 минут назад
«В Ялте песка нет»: Зеленскому напомнили про особенность пляжей в Крыму
Фото: rk.gov.ru
Главе Украины Владимиру Зеленскому не на чем писать свои лозунги в Ялте, так как там все пляжи не песочные, а галечные, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Лидер Незалежной в своём новогоднем обращении отметил, что хочет оставить послание на побережье Крыма о том, что региона принадлежит его стране. И сделать это не в Сети, а именно «на песке на пляже в Ялте».
Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с соседнем государством.

В Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашёл, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.
Зеленский попросил Крым перевести часы и "быть с Украиной"
Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной. По его словам, данную тему давно не поднимают и в США, и в Европе. Он добавил, что любую надпись на песке в Ялте Чёрное море тут же сотрёт, как и воспоминания о том периоде, когда Крым являлся частью соседней страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Крым является частью Незалежной, помнить строчку из песни Аллы Пугачёвой о том, что «жизнь невозможно повернуть назад».
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Комментарии
Политика , Руслан Бальбек , Алексей Черняк , Владимир Зеленский , Александр Молохов , Алла Пугачева , Госдума , РИА Новости
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