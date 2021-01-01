Главе Украины Владимиру Зеленскому не на чем писать свои лозунги в Ялте, так как там все пляжи не песочные, а галечные, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . Лидер Незалежной в своём новогоднем обращении отметил, что хочет оставить послание на побережье Крыма о том, что региона принадлежит его стране. И сделать это не в Сети, а именно «на песке на пляже в Ялте».

Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с соседнем государством.

В Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашёл, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной. По его словам, данную тему давно не поднимают и в США, и в Европе. Он добавил, что любую надпись на песке в Ялте Чёрное море тут же сотрёт, как и воспоминания о том периоде, когда Крым являлся частью соседней страны.