В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте 

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".
В частности, Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте.
"Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.
Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.
"Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.
Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".