В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте 

В частности, Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте.

"Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.

Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.

"Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.

Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.