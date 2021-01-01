Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте 

РИА Новости и ещё 24 3 часа назад
В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".
В частности, Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте.

"Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.

Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.

"Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.

Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Последние новости
"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку "Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку Мир после коронавируса: почему России будут завидовать Мир после коронавируса: почему России будут завидовать Названы автомобили с самыми надежными двигателями Названы автомобили с самыми надежными двигателями
Комментарии
Политика , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , ООН , Госдума , РИА Новости , Донецк , Киев , Луганск , Республика Крым , Ялта
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение