Госдеп обеспокоился российскими законами об иноагентах 

Глубоко обеспокоены усиливающимися репрессиями в РФ против гражданского общества. Только на этой неделе РФ объявила пять человек, включая видного правозащитника, «иностранными агентами СМИ» в связи с угрозой в адрес независимых изданий, — написал Браун на своей официальной странице в социальной сети Twitter.