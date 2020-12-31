Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Госдеп обеспокоился российскими законами об иноагентах 

News.ru 18 минут назад
Госдеп обеспокоился российскими законами об иноагентах
Фото: ТАСС
Госдепартамент США выражает свою обеспокоенность нормами регулирования деятельности иностранных агентов в РФ, заявил 31 декабря 2020 года замглавы пресс-службы ведомства Кейл Браун. По его словам, Кремль одобряет документы, позволяющие властям РФ выборочно применять «обременительные требования» о регистрации, запрещать деятельность какой-либо организации, а также прибегать к лишению свободы тех, кто данные законы нарушает.

Глубоко обеспокоены усиливающимися репрессиями в РФ против гражданского общества. Только на этой неделе РФ объявила пять человек, включая видного правозащитника, «иностранными агентами СМИ» в связи с угрозой в адрес независимых изданий, — написал Браун на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В список СМИ-иноагентов впервые включили журналистов, художницу и правозащитника
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа и были признаны в стране иноагентами. Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, физлица, которые получают финансы из-за рубежа на политдеятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ, признанных иностарнными агентами. Все они находятся под управлением одного юридического лица, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
News.ru: последние новости
Секретные маршруты первых лиц России передавали через WhatsApp Секретные маршруты первых лиц России передавали через WhatsApp Кадыров отреагировал на слова родственников убитых в Грозном боевиков Кадыров отреагировал на слова родственников убитых в Грозном боевиков В Совфеде пообещали развитие России вопреки кризису В Совфеде пообещали развитие России вопреки кризису
Комментарии 38
Политика , Владимир Путин , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение