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Москва

ВВС узнала о сборе маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp 

BFM.RU и ещё 6 25 минут назад
Данные о маршрутах первых лиц передавались через WhatsApp
Фото: РИА Новости
Руководство спецбатальона МВД по обеспечению безопасности движения собирает секретные данные маршрутов передвижения президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников через групповые чаты WhatsApp. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.
По информации собеседников ВВС, высокопоставленный сотрудник Центра специального назначения собирал эти данные на протяжении трех лет.
В 2016 году должность командира этого центра занял полковник полиции Анатолий Макаренков, пишет ВВС. По словам источников издания, Макаренков приказал командирам всех взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц государства. Полковник потребовал создать чат в WhatsApp и передавать туда данные о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны из кодовой таблицы.
Бывший сотрудник центра, старший инспектор майор Василий Ветитнев, в ноябре 2020 года пожаловался на это генпрокурору РФ Игорю Краснову. ВВС пишет, что Ветитнева и других сотрудников батальона вынуждали передавать данные маршрутов, в том числе под угрозой лишения ежегодных премий. Жалобы игнорировались.
В задачи Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД входит профилактика и контроль безопасности на дорогах и на крупных международных мероприятиях, а также сопровождение первых лиц государства.
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Комментарии 1
Политика , Игорь Краснов , Владимир Путин , МВД
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