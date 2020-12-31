Операцию по задержанию 33 россиян в Минске организовал Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире украинского "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом этого года еще в 2018 году.
"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", — заявил он.
По его словам, спецоперацию сорвали конкретные лица. Порошенко заявил, что настойчиво советует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.
Власти Белоруссии 29 июля сообщили о задержании 33 россиян, которые, по данным Минска, были "боевиками" ЧВК. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. При этом спецслужбы страны получили информацию о прибытии в Белоруссию более "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане России являются сотрудниками ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, однако опоздали на рейс. Они, как заявил Песков, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается в дела Минска. Позднее Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина уже вернулись на родину, а один из задержанных россиян, у которого было также и белорусское гражданство, остался в республике.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с задержанием Россиян в Белоруссии — это совместная операция украинских и американских спецслужб.