Десятки тысяч российских чиновников останутся без работы 

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России с 1 января начинается реформа системы управления. Оптимизация должна пройти до апреля, она коснется 45 министерств и ведомств.

По итогам реформы будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, а в территориальных — более 33,5 тысячи. В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что эту работу откладывать больше нельзя. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина

Сократить планируется 74 структурных подразделения, в том числе выполняющие обеспечивающие функции. Будут упразднены 37 должностей заместителей руководителей федеральных органов.

Освободившиеся деньги останутся в фондах оплаты труда.