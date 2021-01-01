Десятки тысяч российских чиновников останутся без работы 

В России с 1 января начинается реформа системы управления. Оптимизация должна пройти до апреля, она коснется 45 министерств и ведомств.
По итогам реформы будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, а в территориальных — более 33,5 тысячи. В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что эту работу откладывать больше нельзя. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.
Сократить планируется 74 структурных подразделения, в том числе выполняющие обеспечивающие функции. Будут упразднены 37 должностей заместителей руководителей федеральных органов.
Освободившиеся деньги останутся в фондах оплаты труда.
Депутаты Госдумы поддерживают сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств, сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ноябре Мишустин принял решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.