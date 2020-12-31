В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма 

"Постоянные заклинания из уст различных политических деятелей Украины из числа руководителей адресованы не вполне адекватной и агрессивной части украинского народа. Я имею в виду националистов, прежде всего, — она (эта часть общества. — Прим. ред.) взяла верх на Украине, и фактически Кулеба и многие из тех, кто сегодня находится в окружении Зеленского, они находятся на услужении именно у этих граждан Украины", — заявил Цеков.