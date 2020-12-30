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Москва

Захарова рассказала о русофобии в США 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Захарова: СМИ США раздувают антироссийские настроения
Фото: РИА Новости
Русофобия в США является одним из ключевых факторов внутриполитической борьбы, и СМИ в этом играют большую роль, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний, — все, что связано с Россией. Во-вторых, конечно, средства массовой информации Соединенных Штатов Америки играют в этом не то что определенную, а одну из главных ролей. Я имею в виду в нагнетании антироссийских настроений. Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их", — сказала она в программе "Специальный гость" с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.

По ее словам, для американского обывателя было непонятно, почему Россия является угрозой. Поскольку понять, сказала Захарова, это невозможно, американские СМИ "придумывают всякие истории".

"Именно поэтому тема химического оружия получила свое место в этой информационной кампании", — добавила она, напомнив историю с инцидентом в Солсбери, когда власти Великобритании обвинили Москву в нападении с использованием химического оружия.

"Ну это вообще абсурд полный", — сказала Захарова.

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Комментарии
Политика , Тина Канделаки , Мария Захарова , МИД , США
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