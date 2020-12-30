Аксенов захотел привиться от COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов намерен вакцинироваться от коронавируса, когда количество вакцины "Спутник V" в Крыму будет достаточно для чиновников. Об этом глава республики сообщил в среду в программе "Открытый разговор" в эфире телеканала "Миллет"

"Прививаться будем, — сказал Аксенов, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. — Да, тоже буду. Просто у нас сейчас поступило определенное количество доз вакцины, соответственно, нет никаких оснований, чтобы должностным лицам или госслужащим делать в первую очередь прививки", — сказал Аксенов.

Он уточнил, что в первую очередь будут привиты медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы услуг, технических служб. "Все остальное будет по тем же принципам. Те категории будут, которые находятся в наибольшем контакте с населением", — уточнил Аксенов.

Министр здравоохранения республики Александр Остапенко ранее сообщил, что федеральные власти до 1 марта направят в Крым до 84 тыс. доз вакцины "Спутник V". Для региона также закуплено 119 единиц холодильного оборудования, необходимого для ее качественного хранения.

С начала пандемии в республике выявили около 25 тыс. случаев нового коронавируса. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. Максимум был зафиксирован 19 декабря — 357 человек. Менее 300 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 9 декабря.

Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Сейчас прививают медработников. Массовая вакцинация в поликлиниках региона начнется в январе, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.