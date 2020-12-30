МИД России осудил взрывы в Йемене 

"В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении МИД РФ. Как отметили российские дипломаты, Москва исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.