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Ульяновский губернатор с COVID-19 встретит Новый год в больнице 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Ульяновский губернатор с COVID встретит Новый год в больнице
Фото: Сергей Морозов/vk.com
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вынужден встречать Новый год в больнице. Накануне у него диагностировали коронавирус.
У политика зафиксирована пневмония и 40-процентное поражение лёгких. При этом он продолжает работать в удалённом режиме, передаёт 73online.ru. Главу региона по несколько раз в день подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В регионе планируют запустить новогоднее обращение губернатора к жителям. Для этого телевидение запустит записанную ранее речь.
Как сообщило правительство региона в своём Telegram-канале, врачи оценивают состояние Морозова как стабильное.
Как писал NEWS.ru, у главы Ульяновской области Сергея Морозова выявили коронавирусную инфекцию 25 декабря. Диагноз COVID-19 также подтвердился и у его жены.
Накануне Морозов сообщил подписчикам в Insagram, что перешёл на удалённый формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем. На следующий день он поблагодарил жителей региона за многочисленные слова поддержки и сообщил, что у него диагностировали коронавирус и пневмонию.
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Комментарии
Политика , Сергей Морозов , Ульяновск , Ульяновская Область
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