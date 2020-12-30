Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму 

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью газете «Взгляд» в среду рекомендовал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе.
Ранее глава украинского МИД заявил, что однажды в Симферополе поднимут флаг Украины, а Крым станет «адской темой» для России.
«В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — отметил Пушков.
По его оценке, пребывание полуострова в составе Украины стал историческим казусом, который никак не повлиял на Крым, поскольку «там не утвердился украинский язык, и нет сил, который выступали бы за единство с Киевом».
Сенатор напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко уже обещал водрузить флаг над Севастополем. «Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», — резюмировал он.
Ранее Пушков назвал глупостью слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что «цивилизацию на значительную территорию России» принесли украинцы. По мнению парламентария, причиной таких заявлений являются глубокие комплексы, происходящие «от вторичности украинской истории», а также от отсутствия исторических корней у Украины.