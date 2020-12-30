Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму 

Ранее глава украинского МИД заявил, что однажды в Симферополе поднимут флаг Украины, а Крым станет «адской темой» для России.

«В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — отметил Пушков.

По его оценке, пребывание полуострова в составе Украины стал историческим казусом, который никак не повлиял на Крым, поскольку «там не утвердился украинский язык, и нет сил, который выступали бы за единство с Киевом».

Сенатор напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко уже обещал водрузить флаг над Севастополем. «Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», — резюмировал он.