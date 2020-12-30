Тувинский чиновник опроверг «криминальность» Кызыла 

Замминистра экономики Тувы Белек Анай-оол прокомментировал рейтинг самых опасных городов России, составленный Ильёй Варламовым. По его мнению, блогер незаслуженно поставил столицу республики — город Кызыл — на первое место.

Он предположил, что у Варламова предвзятое отношение к городу, которое могла остаться с 90-х годов. Чиновник заверил, что Кызыл не является криминальным городом, в нём нет банд, занимающихся рэкетом и разбоем, и по нему можно гулять безо всякой опаски.

Белек Анай-оол считает, что Варламов «голословно обвинил» столицу республики. По его словам, блогеру вообще не стоило поднимать данную тему, чтобы не вызывать волнение в обществе.

Может, он просто попиариться хотел, как сейчас говорят: хайпануть хотел товарищ. У нас народ дружелюбный и гостеприимный: прогуляйтесь по центру города, никаких проблем у вас не возникнет, — сказал он Газете.Ru.

Чиновник добавил, что президент России Владимир Путин нередко приезжает в Кызыл на отдых.

Варламов в своём рейтинге утверждает, что в Кызыле приходится 35 убийств на 100 тысяч человек. По данному показателю столица Тувы якобы превосходит такие страны как Бразилия и Мексика, поэтому может считаться самым опасным городом в России.

На второе и третье места блогер поставил Магадан и Улан-Удэ. В топ-10 также вошли Благовещенск, Челябинск, Шахты Ростовской области, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.

Ранее NEWS.ru писал, что блогеру ответил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он пригласил Варламова посетить город, пообещав снабдить бронежилетом и страховкой.