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Тувинский чиновник опроверг «криминальность» Кызыла 

News.ru 1 час назад
Тувинский чиновник опроверг «криминальность» Кызыла
Фото: mkyzyl.ru
Замминистра экономики Тувы Белек Анай-оол прокомментировал рейтинг самых опасных городов России, составленный Ильёй Варламовым. По его мнению, блогер незаслуженно поставил столицу республики — город Кызыл — на первое место.
Он предположил, что у Варламова предвзятое отношение к городу, которое могла остаться с 90-х годов. Чиновник заверил, что Кызыл не является криминальным городом, в нём нет банд, занимающихся рэкетом и разбоем, и по нему можно гулять безо всякой опаски.
Белек Анай-оол считает, что Варламов «голословно обвинил» столицу республики. По его словам, блогеру вообще не стоило поднимать данную тему, чтобы не вызывать волнение в обществе.

Может, он просто попиариться хотел, как сейчас говорят: хайпануть хотел товарищ. У нас народ дружелюбный и гостеприимный: прогуляйтесь по центру города, никаких проблем у вас не возникнет, — сказал он Газете.Ru.

Чиновник добавил, что президент России Владимир Путин нередко приезжает в Кызыл на отдых.
Варламов в своём рейтинге утверждает, что в Кызыле приходится 35 убийств на 100 тысяч человек. По данному показателю столица Тувы якобы превосходит такие страны как Бразилия и Мексика, поэтому может считаться самым опасным городом в России.
На второе и третье места блогер поставил Магадан и Улан-Удэ. В топ-10 также вошли Благовещенск, Челябинск, Шахты Ростовской области, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.
Ранее NEWS.ru писал, что блогеру ответил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он пригласил Варламова посетить город, пообещав снабдить бронежилетом и страховкой.
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Политика , Владимир Путин , Илья Варламов , Газета.Ru , Кызыл , Республика Тыва
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