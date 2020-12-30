Мишустин подарил девочке из Твери синтезатор 

Премьер-министр Михаил Мишустин выполнил в канун Нового года желание девочки из Тверской области , которая хотела получить в подарок синтезатор. О мечте четырехлетней Нади Столпник глава правительства узнал, благодаря благотворительной акции "Елка желаний".

24 декабря Мишустин снял с елки записку девочки, которая попросила у Деда Мороза музыкальный инструмент. Премьер тогда признался, что и сам мечтал когда-то о синтезаторе, и пообещал лично выбрать его для Нади.

В среду днем глава кабмина приехал в Тверь с целым мешком подарков — на днях Надя отмечала еще и день рождения. "Меня Миша зовут", — представился Мишустин. Первым делом он подарил Наде куклу, которой они вместе выбрали имя, назвав Ксюшей, а потом премьер предложил девочке сыграть для нее на новом синтезаторе. На свой выбор он исполнил несколько песен из советских мультфильмов: "В лесу родилась елочка", "А я играю на гармошке", "Голубой вагон", "Песня Чебурашки", "Ничего на свете лучше нету".

Премьер взял с Нади слово, что она посмотрит мультфильм "Бременские музыканты", а с ее папы — что он поможет девочке научиться играть на синтезаторе.

Встреча не обошлась и без сладких подарков — Надя получила целый мешок конфет, упакованных в мягкую игрушку в честь наступающего года Быка. Девочка, ее родители и глава правительства вместе попили чай.