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Москва

«Без работы не останетесь»: Лавров поздравил с Новым годом 

Мария Иванова 50 минут назад
Лавров поздравил журналистов с Новым годом
Фото: ТАСС
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что международная политика в 2021 году будет богата событиями, а пишущие о ней журналисты «без работы не останутся». Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Лавров сделал после брифинга с главой МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммадом Сиялой.

«Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год. Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь. Проблемы с трудоустройством не возникнет», — подчеркнул глава российского МИД.

Министр поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал самого главного — здоровья.
Как писал «Рамблер», ранее Лавров заявил, что российские власти сделают выводы в отношении российско-американского диалога из-за новых санкций США.
Министр подчеркивал, что США давно проводят враждебную политику в отношении России. Он пообещал, что Москва скоро даст на это ответ, который коснется всего комплекса российско-американских отношений.
По его словам, выводы России коснутся ведения бизнеса с США, показавшими себя «полностью ненадежными» партнерами.
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Политика , Сергей Лавров , МИД
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