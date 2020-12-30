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Москва

Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и высоко оценили стратегическое партнерство РФ и Казахстана и борьбу с COVID, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон дана высокая оценка развитию отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, подчеркнута эффективность двустороннего сотрудничества в противодействии пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

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Политика , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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