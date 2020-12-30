Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство 

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон дана высокая оценка развитию отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, подчеркнута эффективность двустороннего сотрудничества в противодействии пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.